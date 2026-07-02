Dans la région, cette évolution s'accompagne d'une hausse des revenus générés par les propriétaires mettant leur véhicule en location. Entre 2024 et 2025, les propriétaires d'un à deux véhicules enregistrent notamment une progression de 90% dans l'Aube, tandis que les propriétaires professionnels affichent une hausse de 203% dans la Marne.

«Le Grand Est illustre bien la double réalité de la location entre particuliers aujourd’hui. Dans une région frontalière, traversée par de nombreux flux touristiques et professionnels, la demande connaît naturellement des pics lorsque les voyageurs ont besoin d’un véhicule pour se déplacer librement. Mais ce besoin existe aussi tout au long de l’année, pour les habitants d’un territoire vaste, composé de grandes métropoles comme des zones plus rurales, où la mobilité reste essentielle au quotidien», déclare Antoine Lacharmoise, directeur général de Turo France.

Des revenus en hausse

La Moselle figure parmi les départements les plus dynamiques du Grand Est. Les hôtes professionnels y enregistrent un revenu annuel moyen de 2 502 euros, soit le deuxième niveau le plus élevé de la région pour cette catégorie. Les hôtes multi-véhicules atteignent un revenu annuel moyen de 1 920 euros, en hausse de 41%. De leur côté, les propriétaires d'un à deux véhicules affichent un revenu annuel moyen de 1 506 euros, en hausse de 74%. Ces évolutions confirment la montée en puissance de la plateforme dans des territoires où la demande de mobilité reste soutenue.