Aux côtés de Marc Houver, directeur général des services, Patrick Weiten, président du Département de la Moselle, a félicité les jeunes diplômés pour leur réussite et adressé ses encouragements aux nouveaux apprentis. Il a également rappelé l’engagement de la collectivité en faveur de l’apprentissage depuis 2012, une politique qui n’a cessé de se développer au fil des années.

Le Département a accueilli 198 jeunes au fil de quinze campagnes de recrutement, pour un total de 239 contrats d’apprentissage. Parmi eux, 44 ont ensuite choisi de poursuivre leur parcours professionnel au sein des services départementaux. Ces chiffres témoignent de la volonté de la collectivité de faire découvrir ses métiers aux jeunes et de leur permettre d’acquérir des compétences directement sur le terrain.

Apprendre un métier et trouver sa place dans le monde professionnel

L’apprentissage ne se limite pas à l’obtention d’un diplôme. Il permet aussi de se familiariser avec le fonctionnement d’une organisation, de gagner en autonomie et de mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation. Cette rencontre a ainsi marqué une étape pour les apprentis diplômés, prêts à poursuivre leur parcours, comme pour les nouveaux arrivants qui commencent leur formation. Le Département entend continuer à faire de l’apprentissage un moyen de transmettre ses savoir-faire et d’accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle.