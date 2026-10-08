À cette occasion, Pascal Bolot, préfet de la Moselle, a dressé un état des lieux de plusieurs dossiers concernant le département. Parmi les sujets évoqués figurent notamment les conséquences de la sécheresse exceptionnelle de l’été sur le secteur agricole et la situation économique et énergétique. Les échanges ont également porté sur la coopération avec le Luxembourg, un enjeu important pour un département frontalier, ainsi que sur la question des installations illégales de gens du voyage.

Plus de 28 millions d’euros pour les projets des collectivités

Au-delà de ces différents dossiers, le préfet a voulu rappeler le rôle de l’État aux côtés des communes et des intercommunalités. Cet accompagnement passe notamment par le conseil aux élus, mais aussi par des aides financières destinées à soutenir leurs projets. Au total, 28,4 millions d’euros de crédits ont été mobilisés au titre de diverses aides de l’État pour contribuer au financement de 391 projets portés par les collectivités. Parmi les dispositifs concernés figurent notamment le Fonds vert et la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

La situation agricole fait également l’objet d’un accompagnement spécifique. Le plan climat, adaptation, sécheresses, incendies (CASI) doit notamment contribuer à soutenir la reprise de la production après les épisodes de sécheresse. Enfin, Pascal Bolot est revenu sur les événements récents liés au mouvement de contestation lycéenne. Il a condamné les violences et les dégradations de biens publics commises en marge de ces mobilisations.