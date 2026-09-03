Les rochers rupestres sculptés du pays de Bitche figurent parmi les sites retenus en 2026 par la Mission Patrimoine. Ils font partie des quatre projets sélectionnés cette année en Lorraine, aux côtés du château d’Haroué en Meurthe-et-Moselle, de l’Hôtel des Fermes à Ligny-en-Barrois dans la Meuse et de la ferme du Bois des Fourrières à Mandray dans les Vosges.

Ces reliefs se distinguent par leur rareté à l’échelle du monde romain. Le Pays de Bitche en compte quatre, tous datés du Haut-Empire : le rocher de Diane, le rocher des Trois-Figures, le relief de la Bildmühle et le Pompöser Bronn. Ces sculptures représenteraient vraisemblablement des divinités gallo-romaines et romaines. Leur qualité artistique est variable, depuis les figures frustes du Dreibilderfels jusqu’aux reliefs plus aboutis du Pompöser Bronn.

Une mise en valeur du patrimoine local

Le projet ne prévoit pas seulement de protéger les reliefs. Des panneaux explicatifs doivent être installés pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre leur histoire et leur importance. Des visites pourraient également être proposées avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bitche. Des travaux sont aussi prévus sur les accès, avec notamment la réfection de certains chemins et l’installation de bancs par l’ONF. Sur les quatre monuments, des protections contre les infiltrations d’eau ainsi qu’un système de drainage adapté autour des reliefs seront mis en place. Le chantier doit débuter au premier semestre 2027, pour une fin des travaux prévue d’ici la fin de l’année.