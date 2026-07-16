Encourager l'esprit d'entreprendre dès l'orientation, c'est l'objectif premier du nouveau partenariat entre la Région Normandie, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie et le réseau Femmes & Challenges.

L'accord prévoit le développement d'un réseau d'ambassadrices métiers. Ces entrepreneures interviendront dans les collèges et les lycées pour présenter leur parcours, partager leur expérience et faire découvrir l'entrepreneuriat comme une perspective professionnelle. Les partenaires souhaitent ainsi lutter contre les stéréotypes de genre qui influencent encore les choix d'orientation et favoriser une plus grande mixité des métiers.

Au-delà de la sensibilisation, cette démarche vise à rapprocher le monde économique des établissements scolaires. En mettant en avant des dirigeantes et des entrepreneures normandes, les parties prenantes entendent susciter des vocations et développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes filles.

«Ouvrir le champ des possibles»

« Ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles en Normandie, c'est leur donner la capacité de s'imaginer un parcours professionnel dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est encore trop rare », a souligné Sophie Gaugain, première vice-présidente de la Région Normandie.

Cette convention s'inscrit dans la continuité des Girl's Day, organisés par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie et l'académie de Normandie. L'édition organisée en mars dernier a réuni près de 2 200 collégiennes sur l'ensemble du territoire. L'opération leur a permis de découvrir des métiers encore majoritairement exercés par des hommes et d'échanger avec des professionnelles afin d'élargir leurs perspectives d'avenir.