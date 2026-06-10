Un espace politique redessiné, où les indépendantistes avancent en ordre dispersé: la Nouvelle-Calédonie votera le 28 juin aux élections provinciales, scrutin crucial deux ans après des émeutes qui ont fait 14 morts et plongé l'archipel dans une profonde récession.

Plus de 190.000 membres d'un corps électoral légèrement élargi sont appelés à renouveler les assemblées des trois provinces (Nord, Sud et îles Loyauté), qui désigneront ensuite les 54 membres du Congrès chargé d'élire le futur gouvernement calédonien.

Le scrutin intervient dans un contexte marqué par l'échec des discussions institutionnelles engagées autour du projet d'accord de Bougival, mais aussi par l'ordonnance de non-lieu rendue vendredi en faveur des militants de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), accusés depuis mai 2024 d'avoir organisé les violences. Le parquet de Paris a fait appel de cette décision, qui n'est donc pas définitive.

La province Sud, qui concentre près des trois quarts de la population du territoire du Pacifique sud, n'avait jamais compté autant de listes - douze, après six en 2014 puis onze en 2019.

Cette évolution reflète une profonde recomposition du paysage politique calédonien.

En 2014, la droite non-indépendantiste était éclatée entre plusieurs listes concurrentes tandis que Calédonie ensemble dominait le centre. En 2019, le paysage s'était structuré autour de deux grands pôles non-indépendantistes: L'Avenir en confiance, qui fédérait l'essentiel de la droite loyaliste, et Calédonie ensemble.

La principale nouveauté de 2026 est la disparition de Calédonie ensemble comme principale force centriste. L'espace politique qu'occupait le parti apparaît désormais éclaté entre plusieurs listes concurrentes: celle de Walles Kotra, soutenue par Calédonie ensemble, celle de Philippe Dunoyer, ancien député ayant quitté le parti il y a quelques semaines, l'Éveil océanien de Milakulo Tukumuli, mais aussi Faire Pays, Construire autrement ou encore Alliance Pacifik Enracinée.

Lignes de fracture

Parallèlement, le camp indépendantiste aborde le scrutin en ordre dispersé. Le FLNKS présente sa propre liste en province Sud, "Kanaky pour tous", menée par Johanito Wamytan, tandis que l'Union nationale pour l'indépendance (UNI) a choisi de partir séparément derrière l'ancien président du gouvernement pro-Bougival Louis Mapou.

Cette fragmentation fait apparaître deux grandes lignes de fracture.

La première est institutionnelle. Les Loyalistes défendent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Face à eux, la grande majorité des listes défendent désormais l'idée d'une souveraineté en partenariat avec la France.

La seconde ligne de partage est économique et sociale. Les conséquences de la crise née des violences insurrectionnelles ont replacé au centre du débat des thèmes comme le pouvoir d'achat, l'emploi, les inégalités ou encore la jeunesse, sur lesquels les listes affichent des sensibilités parfois très différentes.

Dans la province Nord, le scrutin sera marqué par une nouvelle candidature de Paul Néaoutyine, président de la collectivité depuis 1999 et figure historique du Palika, qui emmènera une liste opposée à l'accord de Bougival.

Face à lui, l'Union calédonienne mise sur Pascal Sawa, maire réélu de Houaïlou. Une liste non-indépendantiste conduite par Vanessa Wacapo tentera pour sa part de maintenir ou renforcer une représentation loyaliste dans une province très largement dominée par les indépendantistes.

Dans les îles Loyauté, l'ancien président de province Jacques Lalié se présente face à la liste officielle de l'UC-FLNKS conduite par Mickaël Forrest. L'UNI, emmenée par Wali Wahetra, espère pour sa part confirmer la progression enregistrée lors du précédent scrutin.

Autre nouveauté majeure: plus de 10.500 natifs de Nouvelle-Calédonie ont été intégrés à la liste électorale spéciale provinciale, dont plus de 9.200 en province Sud. Leur arrivée porte le corps électoral à près de 192.000 électeurs et relève mécaniquement le seuil des 5% des inscrits nécessaire pour participer à la répartition des sièges.

Au-delà des rapports de force politiques, l'un des principaux enjeux du scrutin sera le niveau de participation. En province Sud, celle-ci a atteint 71,95% en 2014 avant de reculer à 67,23 % en 2019.

Deux ans après les violences de 2024 et dans un contexte de crise économique persistante, la capacité des différentes listes à mobiliser leur électorat pourrait peser autant que les équilibres politiques eux-mêmes, dans un climat de forte défiance de la population envers la classe politique.