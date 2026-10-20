Dans le Mâconnais, la tonnellerie Dargaud & Jaeglé poursuit son développement après plus d’un siècle d’activité. Son histoire commence en 1921, lorsque Marcel Dargaud lance son atelier à Romanèche-Thorins, en Saône-et-Loire. Dix ans plus tard, Marcel Jaeglé rejoint la structure. Cette association marque le début d’une aventure entrepreneuriale qui se transmet au fil des générations. Depuis les années 2000, la famille Jaeglé contrôle seule la société. Cédric Jaeglé et sa sœur Lauriane en assurent aujourd’hui la gestion, avec le soutien de leurs parents.



L’entreprise confectionne chaque année quelque 12 000 pièces destinées aux professionnels du vin. Son catalogue comprend des fûts de plusieurs formats, mais aussi des foudres et des cuves. Le bois utilisé provient presque exclusivement du chêne français, qui constitue 99% de ses approvisionnements, d’après les données communiquées par la société. La production repose sur 28 collaborateurs et un ensemble de quatre bâtiments couvrant environ 8 000 m². L’organisation combine gestes techniques traditionnels et moyens de fabrication modernes pour répondre aux besoins de ses clients.

L’international, un débouché majeur

Les marchés étrangers occupent une place centrale dans l’activité de la tonnellerie. Environ 75% des pièces fabriquées sont vendues hors de France. Parmi ses clients figurent des exploitations viticoles et des caves coopératives, sur le territoire national comme à l’étranger. Cette ouverture internationale permet à l’entreprise du Mâconnais de dépasser les limites de son marché local.



Son activité reste toutefois exposée aux évolutions de la filière. La baisse de la consommation de vin et les difficultés financières de certains acteurs compliquent les perspectives commerciales. Dans ce contexte, Dargaud & Jaeglé s’appuye sur les compétences de ses salariés, l’entretien de son outil de production et les relations établies avec sa clientèle. En conservant son implantation historique en Saône-et-Loire, la société fait vivre une spécialité liée à l’économie viticole tout en maintenant des débouchés à l’échelle internationale.