La réparation veut gagner du terrain face au réflexe d’achat neuf. Pour leur 4e édition, les Journées Nationales de la Réparation (JNR) se dérouleront du 15 au 18 octobre dans plusieurs territoires de Bourgogne-Franche-Comté, dont la Saône-et-Loire. L’objectif est de faire connaître les professionnels et structures capables de remettre en état les objets du quotidien.



L’argument économique est mis en avant. En 2025, 80% des participants aux JNR ont constaté que réparer coûtait moins cher qu’ils ne le pensaient. Près de 50 000 personnes avaient participé aux différents rendez-vous, tandis que 66% avaient découvert un acteur de la réparation situé à proximité de leur domicile. Selon l’ADEME, conserver ses objets trois années supplémentaires pourrait représenter jusqu’à 2 000 euros d’économies par foyer.

Un rendez-vous à Chalon-sur-Saône

À Chalon-sur-Saône, la réparation sera directement proposée au public sur le marché du dimanche, place du Théâtre, le 18 octobre de 8h à 13h. Cinq artisans et quatre associations participeront à cette rencontre organisée avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Chalon.



Informatique, vêtements, mobilier, vélos, électroménager ou outils pourront être examinés sur place. Les visiteurs pourront obtenir des conseils sur la réparabilité d’un objet, son coût ou les professionnels à contacter. Des services d’autoréparation de vélos, de prêt d’outils, de marquage BicyCode et de découverte de l’électroménager reconditionné seront également proposés.



D’autres initiatives sont prévues dans le département : visites d’ateliers, démonstrations, portes ouvertes, réparation textile, conseils d’entretien ou encore ateliers pratiques. Les animations sont organisées jusqu’au 18 octobre dans le cadre des JNR. Le programme complet est disponible auprès de la CMA BFC.