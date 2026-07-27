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Englos : Fiducial Gérance reprend l'enseigne italienne Il Ristorante

La société de gestion Fiducial Gérance, a acquis, pour le compte de deux de ses SCPI – Ficommerce et Buroboutic – des actifs de restauration dans des zones commerciales dont celle d'Englos, en métropole lilloise.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 27 juillet 2026 - Mis à jour le 27 juillet 2026

Ouverte il y a deux ans, l'enseigne Il Ristorante, située à l'entrée principale du centre commercial Aushopping Englos les Géants, enregistre déjà une très belle performance, sur une surface de 545 m2. Concomitamment à l'acquisition par Fiducial Gérance, un bail de 12 ans dont une période ferme de six ans, a été signé avec le locataire. Cette acquisition dans la métropole lilloise est complétée par celle de l'enseigne Hippopotamus, à La Garde, dans le Var.

Groupe Agapes Restauration

Depuis plus de 40 ans, Fiducial Gérance s'occupe, pour le compte de tiers particuliers ou institutionnels, des Fonds d'Investissements Alternatifs Immobiliers et des Groupements Forestiers Elle gère ainsi près de deux milliards d'euros d'actifs, à travers huit SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), ainsi que six groupements forestiers, trois groupements forestiers d'investissement et un fonds immobilier.

L'enseigne Il Ristorante fait partie du groupe Agapes Restauration – filiale de l'Association Familiale Mulliez –, qui compte de nombreuses marques à l'image de Magnà, Salad&Co, 3 Brasseurs, Festein d'Alsace... L'entreprise d'aujourd'hui 2 650 collaborateurs a débuté son aventure dans le Nord-Pas-de-Calais avec la création de Flunch en 1974.

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