Changement dans la continuité ! Après six années passées à la présidence de Réseau Entreprendre Lorraine, Patrick Zagel vient de passer la main à Enrik Lafontaine, dirigeant de Baran Recrutement lors de l’assemblée générale de ce réseau d’accompagnement d’entrepreneurs le 10 juin dans les locaux nancéiens de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.

«Nous avons renforcé ces dernières années les liens entre Réseau Entreprendre Lorraine et les acteurs du territoire. Cette passation s’inscrit dans cette continuité avec la volonté de poursuivre cette dynamique collective», explique le président sortant.

«Ayant été accompagné avec mon associée au sein de Réseau Entreprendre, je sais à quel point il est vital d’être entouré pour entreprendre. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, on l’apprend un peu plus chaque jour et surtout au contact de nos pairs. Devenir président, c’est pour moi rendre ce qu’on m’a donné et porté une valeur qui nous est chère à Réseau Entreprendre : la réciprocité», assure le nouveau président.

L’an passé, Réseau Entreprendre Lorraine a accompagné 17 entreprises et distribués 647 500 euros de prêts d’honneur.

Depuis sa création dans la région en 2001, ce sont près de 400 entreprises qui ont été accompagnées représentant près de 3 000 emplois créés ou sauvegardés.