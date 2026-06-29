Le renouvellement du bureau exécutif consacre la continuité. Gérard Seimbille, expert reconnu des politiques de l'eau à l'échelle nationale et européenne via le CEPRI, entame une nouvelle mandature soutenue par un exécutif renouvelé. Trois vice-présidents cibleront les chantiers prioritaires : Olivier Anty (maire de Bernes-sur-Oise) pilotera les grands projets structurants ; Renaud Averly (vice-président du conseil départemental des Ardennes) assurera la cohésion des territoires ; et Hubert Compère (maire de Mebrescourt-Richecourt) portera les dossiers liés à l’agriculture et la ruralité. Huit présidents de commissions hydrographiques sectorielles complètent ce dispositif managérial afin de maintenir un ancrage local fort entre l'Oise, l'Aisne et les Ardennes.

Des investissements structurants

La feuille de route de cette mandature lie directement la préservation des milieux naturels à la protection des actifs économiques locaux contre les crues et les coulées de boue. Les chantiers prévus intègrent le développement d’ouvrages hydrauliques d'envergure en amont, indispensables pour sécuriser les zones d'activités industrielles et commerciales en aval.

En parallèle, l'Entente déploiera des outils techniques de proximité, tels que le réseau d'alerte Inond’action et des dispositifs de crise par SMS. L'organisme va également accentuer son rôle de conseiller auprès des collectivités pour intégrer le risque d'inondation dans les futurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi).