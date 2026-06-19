Tous les jours à 17h15, Mélissa Benmabrouk troque sa blouse d'élève infirmière pour enfiler un tablier d'épicière. La jeune femme de 25 ans a ouvert, en décembre dernier, son épicerie fine «Près de chez vous» rue du Général de Gaulle à Clermont. «C'est un projet que j'avais depuis plusieurs années et que je n'avais pas les moyens de concrétiser», explique Mélissa Benmabrouk, titulaire d’un BTS Vente. La jeune femme, qui a une appétence pour le secteur commercial et celui de l'aide à la personne, a décidé de mener deux carrières de front.

Entre cours et rayons de l'épicerie

«En journée, je suis mes cours de deuxième année et de 17h15 à 19h, je tiens l'épicerie. J'ouvre toute la journée du samedi et de plus en plus le dimanche, car on me le demande», souligne-t-elle. Seule aux commandes pour tenir son établissement et avec des amplitudes horaires réduites, Mélissa Benmabrouk a dû compresser ses charges. «Je partage le local commercial avec mon conjoint qui a installé sa brasserie La Clairière à l'étage». Clément Garnier a également fait le choix d'être salarié en parallèle de son activité de brasseur.

«Je ne propose que des produits locaux, issus de l'Oise, ce qui me permet de me démarquer du magasin de producteurs en centre-ville, du fromager et de l'épicerie qui se fournissent dans une zone plus large», note la jeune femme. Ce sont ses planches réunissant fromages et charcuterie qui l’ont fait connaître. Une façon originale de mettre en valeur camembert, tome, coppa, chorizo… made in Oise proposés par l'épicerie. «Le Rocamadour a aussi beaucoup de succès, à ma grande surprise», constate la gérante qui veille à adapter son offre.

Des projets pour l'avenir

«À l'ouverture, j'avais quelques fruits et légumes, mais j'ai arrêté car j'avais trop de pertes. Mais j'espère en reproposer un jour». Des jus de fruits, des yaourts, des confiseries, des gaufrettes, des sablés salés ainsi que les bières de la Clairière viennent notamment compléter les rayons. Et comme Mélissa Benmabrouk ne manque pas d'idées, elle propose également depuis peu un service traiteur.

À l’avenir, la vingtenaire aimerait embaucher pour assurer des horaires plus larges. «De mon côté, je me destine à devenir infirmière en bloc opératoire,où j'ai déjà fait un stage. Mais je tiens à continuer à m'impliquer dans le quotidien de l'épicerie comme à l'heure actuelle». En tout cas, la formule actuelle fonctionne bien puisque le magasin s'est déjà constitué une clientèle fidèle.

Même s'il est situé à plusieurs rues du centre-ville, le commerce bénéficie d'un feu rouge juste au niveau de sa devanture. «C'est vraiment un atout en termes de visibilité, mais ce qui, je pense, a fait énormément pour nous faire connaître, ce sont les réseaux sociaux», poursuit-elle. Ainsi, elle consacre du temps à publier des informations sur ses comptes et dans plusieurs groupes. Avec un lancement très encourageant, la cheffe d'entreprise entend s'investir au maximum dans ses deux activités et faire grandir son épicerie.