Meurthe-et-Moselle : Bpifrance booste l'entrepreneuriat rural

Annoncé officiellement ce 5 octobre 2026, ce dispositif vise à stimuler la création d'entreprises dans les petites villes, zones rurales et de montagne pour corriger la concentration de 70% des nouvelles immatriculations dans les métropoles. Grâce à l’action d’acteurs clés comme France Active Lorraine, l’Adie ou BGE, la Meurthe-et-Moselle s'apprête à transformer son potentiel rural en un véritable vivier d'activités pérennes.

Le coup d'envoi de la période 2026-2029 marque une accélération majeure pour le tissu économique de la Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine. Les opérateurs sélectionnés vont déployer des solutions de proximité, telles que des diagnostics et des financements personnalisés, pour briser l’isolement des entrepreneurs ruraux. L'ambition nationale, soutenue par un budget doublé par rapport à la précédente édition, trouve ici une déclinaison locale forte pour soutenir les territoires fragiles.

Le projet «Régénère» en première ligne pour la Meurthe-et-Moselle

Parmi les initiatives phares, le projet «Régénère», porté par un consortium incluant Initiative Val de Lorraine, Pays Terre de Lorraine, Alexis Grand Est, le CAREP et Initiative Terres de Lorraine, cible directement la Meurthe-et-Moselle au sein d’un réseau de 958 communes lorraines. Ce programme va sécuriser les jeunes entreprises de moins de trois ans à travers un suivi individuel et des ateliers collectifs.

«Le potentiel entrepreneurial existe partout et mérite partout les mêmes chances de réussite. Cette nouvelle édition nous permet de changer d’échelle pour accompagner davantage de créateurs et repreneurs», souligne Marie Adeline-Peix, directrice exécutive chez Bpifrance.

Un maillage lorrain performant pour sécuriser les projets

La dynamique lorraine s'appuie également sur France Active Lorraine, très active dans les Vosges voisines, et sur des dispositifs plurirégionaux majeurs. L’Adie va ainsi renforcer l’entrepreneuriat populaire dans les territoires peu denses du Grand Est avec un objectif de 82 créations d’entreprises grâce à des outils numériques et humains de proximité.

Comme le souligne Mathieu Aufauvre, directeur à la Banque des Territoires, «l’entrepreneuriat est un puissant levier de cohésion sociale et de développement économique des territoires», confirmant la volonté du groupe Caisse des Dépôts d'apporter une réponse structurelle adaptée aux enjeux locaux.