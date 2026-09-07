Le vendredi 18 septembre 2026, la Banque de France d'Épinal s’ouvre aux Vosgiens pour dévoiler ses compétences au service de l'économie locale. Les visiteurs pourront explorer les bâtiments du 21 Avenue Gambetta et participer à des ateliers concrets. Au programme : des sessions pour apprendre à détecter les faux billets, des conseils sur le droit au compte et des échanges sur l'euro numérique. Les équipes locales présenteront aussi leurs dispositifs d'accompagnement des entreprises et d'éducation financière.

Cet événement, accessible sur inscription, permettra aux particuliers et aux professionnels du département de découvrir les coulisses, les missions économiques régionales et les opportunités professionnelles de l'institution. Neuf autres sites du Grand Est participeront également à cette opération.

Une dynamique partagée à l'échelle du Grand Est

Si le focus est mis sur le site spinalien, cette initiative s'inscrit dans un plan régional plus large. Dix sites au total accueilleront les citoyens dans le Grand Est. Les habitants des départements voisins pourront ainsi visiter les succursales de Bar-le-Duc, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Metz, Mulhouse, Nancy, Strasbourg et Troyes. Pour Épinal, les opportunités de recrutement au sein de l'institution seront également mises en avant, offrant un éclairage sur les métiers de la banque centrale.

Cette ouverture exclusive constitue une véritable occasion pour les acteurs économiques et les citoyens des Vosges de décrypter les rouages financiers de leur territoire, tout en valorisant le patrimoine architectural local.







