Destinée aux collégiens et aux jeunes en insertion professionnelle, cette opération grand format combine projections de chantiers spectaculaires et débats avec des experts afin de stimuler le recrutement au sein d'une filière clé de l'économie vosgienne.

Les coulisses des Travaux Publics sur grand écran à Épinal

Pour captiver les nouvelles générations, la FTP de Lorraine mise sur la magie des salles obscures au cœur d'Épinal. Le 10 décembre, les jeunes Vosgiens découvriront les coulisses de chantiers d'exception à travers un film immersif. Cet ancrage visuel servira de tremplin pour décrypter les parcours d'études et les débouchés professionnels, grâce aux témoignages de professionnels chevronnés et de jeunes recrues. Dans un département où les infrastructures de transport et d'énergie requièrent une main-d'œuvre qualifiée, ce rendez-vous s'impose comme une vitrine stratégique pour l'emploi local.

Une dynamique régionale étendue à cinq départements

L’événement spinalien constitue l'avant-dernière étape d'une tournée lorraine qui débutera à Verdun (2 novembre), avant de faire escale à Sarreguemines (12 novembre), Thionville (16 novembre) et de s'achever à Nancy (14 décembre). Après avoir conquis 700 bénéficiaires l'an passé, la Fédération revoit ses ambitions à la hausse et cible 900 participants pour cette édition 2026. L'invitation est massivement relayée auprès des collèges, des Missions Locales, des Écoles de la deuxième chance (E2C) et des CIO de la région.

Un secteur de poids pour l'activité économique lorraine

Derrière cette opération de séduction se cache une force économique importante : la FTP de Lorraine fédère 380 entreprises et agences, totalisant 12 500 salariés. En projetant la réalité de ses métiers sur les écrans du Cinés Palace, l'organisation patronale entend valoriser le savoir-faire de ses troupes et sécuriser l'avenir de ses entreprises.















