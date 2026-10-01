Élaborée par le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), la charte constitue aujourd’hui une référence pour plus de 2 000 collectivités européennes, dont plus de 360 en France. À Épinal, sa signature doit notamment déboucher sur un plan d’action pluriannuel. La Ville prévoit également de mettre en place des indicateurs de suivi, de désigner un élu référent et de créer un comité chargé de faire régulièrement le point sur les mesures engagées.

Les actions pourront concerner l’égalité professionnelle au sein des services municipaux, mais aussi l’accès au sport, à la culture et à la citoyenneté. La lutte contre les discriminations et les violences sexistes ainsi que l’accès aux services publics font également partie des domaines concernés.

Une signature pendant la Semaine Égalité & Mixité

La signature de la charte s’est tenue dans le cadre de la Semaine Égalité & Mixité organisée à Épinal. Parmi les rendez-vous proposés, une exposition a notamment été inaugurée autour de femmes et d’hommes exerçant des métiers dans lesquels leur genre reste minoritaire. Une manière de rappeler que l’égalité se construit autant par l’action publique que par l’évolution des regards portés sur les parcours professionnels et les rôles sociaux.