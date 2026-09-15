Renouvellement de la labellisation RSE au niveau Maturité pour les douze sites de la région, dont ceux de Vandières et d’Audreville-sur-Moselle, d’Eqiom Granulats.

L’acteur majeur du marché des matériaux de construction s’est vu renouveler ce label pour une durée de trois ans par l’Unicem Entreprises.

Faire progresser les pratiques

«L'obtention du niveau Maturité vient reconnaître la mobilisation de nos équipes. Fidèles à notre démarche d'amélioration continue, nous abordons ce résultat comme un bilan d'étape. Il nous fournit une cartographie précise pour continuer à faire progresser nos pratiques et améliorer notre note lors des prochaines évaluations», explique la Direction du Développement Durable.

Ce label repose sur la norme ISO 26000 et couvre 38 thématiques. L'évaluation est conduite par un tiers indépendant. Elle associe une analyse documentaire, des audits sur le terrain (carrières alluvionnaires, roches massives, plateformes de stockage) et une validation par un Comité d'évaluation.

À l’instar de son site de Vandières, les douze sites du Grand Est d’Eqiom Granulats ont vu leur labellisation RSE au niveau Maturité renouvelée pour trois ans par l’Unicem Entreprises. © Eqiom Granulats.