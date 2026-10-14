Sept ans après son implantation à Montceau-les-Mines, Erion poursuit le développement de son site bourguignon. La PME rapatrie sur place la réparation d’essieux, jusqu’ici confiée à un sous-traitant en Espagne. Cette nouvelle unité doit lui permettre de mieux contrôler les coûts et de réduire les délais d’intervention sur les équipements ferroviaires. L’entreprise a également ouvert plusieurs postes pour accompagner cette activité. Spécialisée dans la maintenance des locomotives pour des opérateurs de fret français, belges et luxembourgeois, Erion compte 69 salariés. Son implantation repose sur un atelier de 4 000 m², réalisé grâce à un investissement de 10 millions d’euros.



Un carnet de commandes jusqu’en 2032

L’ouverture du centre intervient dans un contexte de besoins croissants en maintenance, notamment en raison du vieillissement du parc de locomotives. Erion a renouvelé jusqu’en 2032 son contrat avec Europorte, son principal client. Cet engagement lui offre une visibilité sur son activité et soutient ses investissements industriels.

Parallèlement, la société développe la maintenance des locomotives diesel-électriques. Un contrat de huit ans signé en 2024 avec le loueur luxembourgeois Alpha Trains porte sur l’entretien de locomotives neuves. Ce marché représente actuellement 10 à 15% du chiffre d’affaires d’Erion. Celui-ci devrait atteindre 16 millions d’euros en 2026, contre 14 millions en 2025. Détenue par le constructeur suisse Stadler et l’opérateur espagnol Renfe, l’entreprise souhaite ainsi consolider son activité depuis son site de Saône-et-Loire.