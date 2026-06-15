Eurocommercial France est une société d'investissement immobilier, propriétaire et gestionnaire de huit centres commerciaux en France, dont le centre commercial Grand A d'Amiens-Glisy. Elle fait partie du groupe Eurocommercial Properties N.V., coté sur Euronext. Il possède et exploite actuellement 25 centres commerciaux en Belgique, en France, en Italie et en Suède, avec un actif total de plus de quatre milliards d’euros.

Déterminée à créer des lieux de commerce «utiles, durables et ancrés dans la vie réelle», et à l'occasion du 30e anniversaire du centre commercial Grand A en 2024, la société a souhaité aller au-delà d'une célébration traditionnelle : «L'objectif était de proposer un événement populaire, accessible à tous et capable de créer du lien entre habitants, commerçants et partenaires locaux», communique-t-elle. Le 10 octobre 2024, le parking du centre s'est ainsi transformé en une grande scène à ciel ouvert accueillant plus de 5 000 participants, la première édition du Yellow Festival. L'édition 2026, qui s'est récemment tenue les 23 et 24 mai avec des grands noms français et internationaux à l'affiche, a réuni plus de 20 000 festivaliers. Elle a confirmé l'engouement du public pour cet événement devenu l'un des rendez-vous incontournables des Hauts-de-France.

Un nouveau rendez-vous adopté par le public

La FACT, Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, a alors salué l'initiative comme «Meilleure initiative marketing locale 2026». «Ce trophée récompense une démarche marketing qui dépasse le cadre d'une animation événementielle, souligne Élodie Valnaud, directrice marketing et communication d'Eurocommercial France. Avec le Yellow Festival, nous avons démontré qu'un centre commercial peut renforcer son attractivité en créant un rendez-vous identitaire, capable de générer de la visibilité, d'attirer de nouveaux publics et d'associer durablement les enseignes à une dynamique commune».

Thomas Phemius, le directeur du centre commercial Grand A et le fondateur du Yellow Festival, confie : «Lorsque nous avons imaginé cet événement pour les 30 ans de Grand A, notre ambition était de créer un projet fédérateur pour le centre, ses commerçants et son territoire». Il ajoute : «Voir aujourd'hui cette initiative récompensée au niveau national est une formidable reconnaissance du chemin parcouru et de l'engagement de tous ceux qui la font vivre chaque année».