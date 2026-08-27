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Recrutement et management

Fabrice Nourdin, France Travail-Moselle : «Aujourd'hui, on recrute d'abord une personne»

Malgré un contexte économique plus tendu, le Grand Est résiste sur le front de l'emploi. Pour Fabrice Nourdin, directeur territorial France Travail en Moselle, les difficultés de recrutement imposent surtout de changer de regard sur les candidats. L'heure est à la détection des compétences et des savoir-être, bien au-delà du diplôme ou du CV.

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© Johann Marin-Thiery. Fabrice Nourdin, directeur territorial France Travail en Moselle.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<h2>Quel est l'état du marché de l'emploi en Moselle ?</h2><p>La situation reste plutôt favorable malgré un léger ralentissement. Le taux de chômage atteint <strong>7,6% au premier trimestre 2026</strong>, un niveau légèrement inférieur à la moyenne nationale.&nbsp;</p><p>Nous observons surtout une baisse de 3% en un an du nombre de <strong>demandeurs d'emploi de catégorie A</strong> (ceux qui n'ont exercé aucune activité ces derniers mois), soit près de 1.500 personnes en moins.&nbsp;</p><p>Les offres d'emploi, elles, se maintiennent à un niveau élevé avec <strong>17.400 offres enregistrées à.

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