Dossier

Malgré un contexte économique plus tendu, le Grand Est résiste sur le front de l'emploi. Pour Fabrice Nourdin, directeur territorial France Travail en Moselle, les difficultés de recrutement imposent surtout de changer de regard sur les candidats. L'heure est à la détection des compétences et des savoir-être, bien au-delà du diplôme ou du CV.