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Oise : Thomas Fourgeot, nouveau directeur général de la préfecture
26/08/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
Malgré un contexte économique plus tendu, le Grand Est résiste sur le front de l'emploi. Pour Fabrice Nourdin, directeur territorial France Travail en Moselle, les difficultés de recrutement imposent surtout de changer de regard sur les candidats. L'heure est à la détection des compétences et des savoir-être, bien au-delà du diplôme ou du CV.
© Johann Marin-Thiery. Fabrice Nourdin, directeur territorial France Travail en Moselle.
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26/08/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
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22/08/2026 Françoise Damiens
Amiens (80)
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