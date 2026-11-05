Fère-en-Tardenois : Une place rénovée en l'honneur de Camille Claudel

C'est un projet emblématique au service de la revitalisation du centre-bourg. L'ancienne place Aristide-Briand de Fère-en-Tardenois a fait l'objet d'une réhabilitation, elle porte désormais le nom de Camille Claudel. Un changement de nom qui met à l’honneur cette artiste emblématique et valorise le patrimoine culturel local. «Réhabiliter une place centrale, ce n’est pas simplement modifier son aspect, c’est contribuer à faire vivre un centre-ville», a ainsi expliqué la préfète Isabelle Epaillard lors de l'inauguration de celle-ci. Inscrite dans la démarche Petites Villes de Demain, la requalification de cette place contribue à la revitalisation du centre-bourg.

Un projet "Petites villes de demain"

«Les petites villes jouent un rôle essentiel dans la cohésion de nos territoires. Elles sont des lieux de proximité, de services, de commerce, de culture et de lien social mais aussi des lieux de patrimoine et d'identité. [...] Le projet de la place Camille Claudel s'inscrit dans cette vision», explique la préfète. Ce projet a été accompagné par l’État avec 666 000 euros au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et du Fonds vert et 554 000 € de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

À noter également que les travaux concernant la mairie annexe ont été retenus et bénéficieront d'un soutien de l’État de plus de 281 000 €, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la DETR. La cérémonie a aussi été l'occasion de nommer Jean-Paul Roseleux, maire de la commune de 2008 à 2026, maire honoraire. Une reconnaissance de son engagement au service de Fère-en-Tardenois.