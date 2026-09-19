Cet événement immersif et spectaculaire pose ses valises à Lille pour 3 jours de fête, de gastronomie, d'artisanat et de pop culture turque. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus, professionnels et grand public. Après plus de 30 éditions organisées à travers l'Europe depuis 2010 et un rendez-vous lyonnais désormais installé, FestiExpo choisit Lille pour amorcer son développement dans le Nord de la France et en Belgique. Au delà de l’événement festif, FestiExpo s’affirme comme vitrine des échanges culturels et économiques entre la France, l’Europe et la Turquie. Pour son arrivée dans les Hauts-de-France, FestiExpo ne fait pas les choses à moitié : en déployant son univers haut en couleur sur 20 000 m² d’exposition et plus de 140 exposants , le festival invite les Lillois, les habitants de la région et les visiteurs belges à la découverte de la Turquie et de ses influences contemporaines. Nouveauté cette année, un pôle dédié à son tourisme médical d’excellence.

Les temps forts pour FestiExpo Lille :