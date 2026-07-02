L'émission "Dimanche en politique" sur France 3 s'arrêtera ce dimanche au bout de 15 ans et son présentateur Francis Letellier prendra le chemin de France 2 pour animer "Les 4 vérités" à la rentrée, a-t-on appris jeudi de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Ce changement s'explique par la création par France Télévisions d'une nouvelle émission politique dominicale à la mi-journée, à partir du 30 août, avec la présidentielle en vue. Celle-ci sera présentée par Benjamin Duhamel, voix de la matinale de France Inter, et codiffusée sur cette antenne et sur France 2, à partir de 13H20.

Sur France 3, Francis Letellier était le visage de "Dimanche en politique" depuis les débuts de l'émission en septembre 2011, autour de 12H00.

À la télévision, "elle était le rendez-vous phare des émissions politiques dominicales, en audience et pour la qualité des invités politiques", avec un million de téléspectateurs en moyenne en audience cumulée, souligne le journaliste à l'AFP.

Les responsables politiques se félicitaient de s'y adresser à "un public régional qui n'est pas forcément touché par les autres émissions" du même type, selon lui.

La case doit être reprise par les 24 antennes régionales de France 3.

"Dimanche en politique" était aussi le dernier rendez-vous d’information purement nationale sur France 3, après la disparition du "19-20" en 2023 et auparavant de "Soir 3" en 2019 -qu'a également présenté Francis Letellier.

La figure du service public, 61 ans, doit rebondir sur France 2 pour y mener "Les 4 vérités", l'interview politique de "Télématin", succédant à Gilles Bornstein, a-t-on confirmé à l'AFP au sein de France Télévisions.

Dans un communiqué, la SDJ (Société des journalistes) de la rédaction nationale de France Télévisions a déploré la suppression de "Dimanche en politique".

"Ce rendez-vous hebdomadaire installé sur l’antenne de France 3 a reçu l’ensemble du personnel politique, couvert trois campagnes présidentielles et gagné la fidélité des téléspectateurs. Pourquoi supprimer ce magazine fabriqué par les équipes de la rédaction à quelques mois d’une échéance électorale majeure?", s'est interrogée la SDJ.

Elle a en outre souligné que la future émission politique dominicale présentée par Benjamin Duhamel remplacerait le magazine "13h15" sur France 2.

"En quelques jours, ce sont deux programmes iconiques de la rédaction de France Télévisions qui traitent la politique différemment, qui disparaissent ou sont décalés au profit d’une unique émission radio-télévisée", a regretté la SDJ.