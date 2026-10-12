Cette rupture technologique, pilotée par les opérateurs, contraint des milliers d'utilisateurs à renouveler leurs équipements en urgence. Elle bouscule le marché local de la communication et place sous haute tension la sécurité des aînés, dont les terminaux d'assistance ne sont plus connectés. L'économie de la sécurité connectée prise de court Le rideau est tombé sur la 2G, plongeant le commerce de détail vosgien et les prestataires de services à la personne dans une course contre la montre.

Si la fin des téléphones portables d'ancienne génération dope les ventes de terminaux neufs, elle paralyse une partie du secteur de la domotique et de la sécurité des personnes âgées. Selon l'AFRATA, 200 000 dispositifs de téléassistance en France: bracelets anti-chute ou pendentifs d'urgence, se sont retrouvés hors service du jour au lendemain.

Pour les abonnés de SFR, l'équation se corse : ils doivent composer avec ce black-out technique en pleine restructuration de leur opérateur, actuellement l'objet de négociations exclusives pour son rachat par le consortium Orange-Bouygues-Free à hauteur de 20,35 milliards d'euros. Fracture numérique au cœur des vallées Dans un département à forte composante rurale et au vieillissement démographique marqué, ce basculement technique agit comme un révélateur d'inégalités. En France, près d'un tiers des plus de 70 ans fait encore l'impasse sur les smartphones. Face à l'obsolescence forcée, les constructeurs comme l'opérateur européen Doro tentent d'orienter le marché vers des solutions 4G simplifiées.

Valérie Olek, le directrice France de Dora, rappelle la portée de cette transition. « La fin de la 2G n’est pas seulement un sujet télécom. C’est un sujet d’autonomie, de sécurité et d’inclusion numérique. ». Un coût direct pour les ménages et les aidants Cette transition accélérée laisse une ardoise financière conséquente pour les familles vosgiennes. Sans aucun arbitrage de l'État ni subvention des opérateurs pour amortir le renouvellement de la flotte, la facture est entièrement supportée par les usagers et les structures d'accompagnement local./

« La question est de savoir qui accompagne les seniors dans cette transition, et qui finance ce passage obligé », s'inquiète Valérie Olek. L'extinction de la 2G scelle ainsi l'avènement du tout-numérique, mais impose un coût d'entrée que de nombreux budgets modestes peinent à absorber.