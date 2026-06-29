Le ministre du Logement a chiffré lundi à "à peu près autour de 200 millions en année pleine" les économies liées à la suppression des aides personnalisées au logement (APL) pour les étudiants non européens et non boursiers.

La mesure, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2026 et qui entre en vigueur le 1er juillet, prévoit de "limiter l'accès au droit à une aide personnelle au logement pour les étudiants extra-communautaires à ceux remplissant les conditions pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux", indique le décret d'application paru dimanche.

Les étudiants en apprentissage ou exerçant une activité professionnelle en parallèle de leurs études, à partir d'une heure par semaine selon le ministère du Logement, pourront en revanche conserver leur aide au logement.

L'idée est "de ne pas être sur la préférence nationale ou pas nationale", a indiqué lundi Vincent Jeanbrun sur LCP, "c'est uniquement sur la question des revenus, et donc c'est une question de justice fiscale et financière, donc il n'y a pas de sujet migratoire".

La mesure est dénoncée par les associations d'accès au logement et les organisations étudiantes, dont certaines dénoncent l'instauration d'une "préférence nationale".