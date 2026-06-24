Un nouvel hôtel de ville, un bar-brasserie et un espace de co-working ! Le 19 juin à l’occasion d’un déplacement en Meurthe-et-Moselle, Michel Fournier, ministre chargé de la Ruralité a fait étape au village du livre de Fontenoy-la-Joûte pour inaugurer ce nouvel espace communal. Nom de code : À la croisée des pages.

Il s’est également rendu à Vézelise pour assister aux travaux du Laboratoires des ruralités, à Pierreville où deux projets du territoire (la future maison d’assistantes maternelles et la requalification de l’ancienne gare) lui ont été présentés.

Dernière étape à Allamps, commune engagée dans la dynamique «Villages d’avenir». Plusieurs projets participent à la vitalité du territoire comme le maintien des commerces de proximité, le soutien à la création d’un café-restaurant communal ou encore la valorisation du patrimoine bâti.