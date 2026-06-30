France: l'inflation revient en juin à 1,8% sur un an après 2,4% en mai

Les prix à la consommation ont progressé de 1,8% sur un an en France au mois de juin, marquant nettement le pas après 2,4% en mai dans le sillage des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Insee dans un communiqué.

Cette atténuation de l'inflation s'explique "par le fort ralentissement des prix de l’énergie, notamment ceux des produits pétroliers", après l'annonce le 17 juin d'un protocole d'accord de paix au Moyen-Orient, ainsi qu'un ralentissement des prix des services et de l'alimentation, détaille l'Institut national des statistiques et des études économiques dans cette première estimation qui doit être confirmée le 10 juillet.

Malgré leur ralentissement, les prix de l'énergie restent "toutefois en nette augmentation sur un an" (+11,2% en juin après +16,6% en mai), observe l'Insee.

Le prix des services - une composante qui pèse plus de la moitié de l'indice des prix à la consommation - ont ralenti mais dans une moindre mesure, grimpant de 1,8% en juin après +2,4% en mai.

Le coût des produits alimentaires est lui aussi en léger repli, à +0,9% sur un an en juin contre +1,1% en mai, grâce notamment au ralentissement des prix des produits frais (+2,8% sur un an en juin, contre +3,4% en mai).

Le prix du tabac est lui quasi stable, à +3,3% sur un an en juin après +3,2% en mai.

Sur un mois, les prix à la consommation diminuent de 0,2%, après +0,1% en mai.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a lui augmenté de 2% sur un an en juin, après +2,8% sur un an en mai.