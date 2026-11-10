La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2026 ne devrait pas atteindre les 0,4 % anticipés jusqu'ici par la Banque de France, mais s'établir plutôt "autour de 0,3 %", a averti mardi son gouverneur Emmanuel Moulin.

"L'estimation de 0,4 % pour l'année 2026 (...) était fondée sur une hypothèse de croissance positive au troisième trimestre. Or on a eu -0,1", a indiqué Emmanuel Moulin, interrogé sur BFM Business.

"Forcément, mathématiquement, ça sera très difficile d'atteindre le 0,4. Et donc on sera plutôt, je pense, autour de 0,3 sur l'ensemble de l'année", a-t-il souligné.

La Banque de France a publié lundi soir son enquête mensuelle de conjoncture, dans laquelle elle dit s'attendre à une hausse modérée du PIB français au quatrième trimestre, soulignant une situation très incertaine et un manque de visibilité quant à l'impact des mobilisations sociales.

"Nous pensons que la croissance sera modérément positive au quatrième trimestre", a ainsi commenté Emmanuel Moulin mardi, faisant état d'un "environnement d'incertitude" sur les plans géopolitique, économique, politique, social.

Comme l'Insee, la Banque de France tablait jusqu'à présent sur une croissance française de 0,4 % pour 2026. Emmanuel Moulin avait cependant estimé début novembre que cette prévision était "un peu optimiste" et serait révisée mi-décembre.

Le gouvernement table toujours sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,5 %, un objectif jugé "difficilement atteignable" par le Haut Conseil des finances publiques.

Emmanuel Moulin a également été interrogé sur la hausse du Smic au 1er décembre, annoncée lundi par le Premier ministre Sébastien Lecornu, un coup de pouce de 0,6 % qui s'ajoute à sa revalorisation automatique sur les prix, qui s'établit à +1 %.

"Les coups de pouce au Smic, ça a tendance à resserrer l'échelle des salaires, et donc à ne pas permettre des progressions de pouvoir d'achat pour les personnes qui sont un peu au-dessus du Smic", a commenté le banquier central, précisant que "12 % de la population" est au Smic.