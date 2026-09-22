Après un été particulièrement sec, quasiment aucune pluie n'est tombée sur la France depuis début septembre, maintenant la sécheresse des sols à un niveau historique pour cette période de l'année, indique mardi Météo-France.

Depuis le 1er septembre, début de l'automne météorologique, "les pluies ont été quasi absentes" sur le pays avec seulement une journée de précipitations (cumul supérieur à 1 mm) enregistrée à l'échelle nationale, le 8 septembre, indique le prévisionniste national sur son site internet.

"En dehors de cette journée, aucune pluie significative n'a été enregistrée" depuis le début du mois et les cumuls sont "très faibles", avec en tout 8,2 mm de pluie tombés sur la France entre le 1er et le 20 septembre, en raison du maintien d'un système de hautes pressions qui écarte les perturbations.

Sur certaines régions, le déficit est particulièrement notable: le long de la Manche, seuls 10 mm de précipitations sont tombés en moyenne depuis le début du mois, contre 60 à 70 mm pour l'ensemble d'un mois de septembre normal. Idem ou presque sur le tiers sud, avec 5 à 10 mm tombés contre 60 à 70 mm ordinairement.

Des villes comme Ajaccio, Nice mais aussi Paris ou Romorantin n'ont pas reçu une seule goutte de pluie ce mois-ci.

Selon La Chaîne Météo, au vu des prévisions, septembre 2026 pourrait même devenir le mois de septembre le plus sec jamais mesuré sur le pays.

L'été 2026 a déjà été le deuxième été le moins pluvieux depuis le début des mesures, avec un déficit de pluie de 40% sur la France.

Conséquence directe: la sécheresse des sols, déjà à un niveau critique depuis plusieurs mois, continue de s'aggraver.

"Au 22 septembre, le bénéfice des précipitations apportées sur la deuxième quinzaine d'août est déjà perdu", indique Météo-France. Et l'indicateur national d'humidité des sols se situe toujours à un niveau record pour un mois de septembre.

Au 20 septembre, 84% de la France est concernée par une sécheresse décennale (sécheresse se produisant en moyenne une fois tous les 10 ans), pour un mois de septembre, ajoute le prévisionniste.

Et dans certains territoires, comme le Languedoc-Roussillon, Dordogne, Corrèze ou le Bas-Rhin, le niveau de sécheresse atteint même des niveaux jamais observés, toutes saisons confondues.