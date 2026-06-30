La France va connaître "sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end", a indiqué mardi à l'AFP le prévisionniste de Météo-France Patrick Galois, sans toutefois pouvoir en estimer à ce stade la durée ou l'intensité.

"A partir de vendredi et du week-end prochain, on s'attend à nouveau à des températures plus élevées avec des conditions anticycloniques depuis le sud du pays", avec des températures "très élevées, sans doute au-dessus de 35°C", a-t-il dit, alors que la chaleur exceptionnelle que vient de connaître le pays régresse actuellement.

"Toutes les régions ne seront pas forcément concernées", précise Patrick Galois.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'avait pas exclu lundi une nouvelle canicule, assurant que les dispositifs mis en place pour ces chaleurs historiques avaient bien "tenu".

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, avait aussi évoqué dès le 24 juin sur France Inter un scénario de Météo-France faisant état de "fortes probabilités" d'un retour "de chaleur extrêmes" jusqu'au 14 juillet.

Le pays vient de connaître une vague de chaleur exceptionnelle, qui n'est toujours pas officiellement terminée. Quatre départements du Sud-Est restent en vigilance orange pour la canicule mardi et mercredi, selon Météo-France.

Patrick Galois note un "phénomène aggravant": on n'observe pas pendant "la transition moins chaude entre les deux" épisodes caniculaires d'"épisode pluvieux soutenu qui apporte un peu d'eau".

"On est à une augmentation de la sécheresse des sols dès cette semaine avec une augmentation des risques d'incendie", relève-t-il.

Côté sanitaire, le gouvernement s'inquiète d'un nombre élevé de décès à domicile. Les canicules provoquent "entre 1.000 et 7.000 morts par an", "et l'on peut supposer que, cet été, on sera plus proche de 7.000 que du millier" de décès, a estimé auprès de l'AFP l'épidémiologiste Basile Chaix, directeur de recherche à l'Inserm.

La canicule perd du terrain en Europe mais plus de 95 millions d’habitants, notamment dans l’est et le sud de la zone, devraient encore connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée mardi, selon les calculs de l'AFP.

Ailleurs dans le monde, les États-Unis devraient être frappés cette semaine par une intense vague de chaleur qui pourrait battre des records de températures localement et affecter le Mondial de football tout comme les célébrations du 250e anniversaire du pays.