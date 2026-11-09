Initiée par la direction générale de l'opérateur public, cette opération donne directement la parole aux chefs d'entreprise afin de promouvoir France Travail Pro, un service d'accompagnement proactif et sur mesure destiné à résoudre les difficultés de recrutement des employeurs locaux et nationaux.

Une dynamique nationale déclinée à l'échelle régionale

La campagne nationale met en lumière l'efficacité de France Travail Pro, une offre qui permet chaque jour le recrutement de 6 000 personnes en France, affichant un taux de satisfaction de 90 % chez les employeurs. Dans la région Grand Est, cette initiative prend une résonance particulière face aux défis de la réindustrialisation et des transitions économiques. Les agences locales se mobilisent pour anticiper les besoins des structures de toutes tailles, des TPE aux grands groupes.

«Nos 500 conseillers France Travail en Grand Est accompagnent, conseillent et vont régulièrement à la rencontre des entreprises de toutes tailles. C’est sur le terrain et à leurs côtés que nous relevons le défi de l’emploi», souligne Céline Feldmann, responsable du service France Travail Pro en Grand Est.

La Meurthe-et-Moselle au cœur du ciblage des entreprises

En Meurthe-et-Moselle, le tissu économique local bénéficie pleinement de cette démarche proactive visant à chercher l'emploi là où il se crée. Des entreprises régionales emblématiques comme Axon’Cable et Daimler Buses participent activement à l'opération pour témoigner des solutions concrètes construites avec leurs conseillers. L'objectif dans le département reste de sécuriser les embauches durables et inclusives.

«Nous n'attendons pas que les offres d'emploi viennent à nous : nous allons chercher l'emploi là où il se crée. Avec cette campagne, nous avons choisi de donner la parole aux entreprises qui font confiance à nos conseillers. Parce que derrière chaque recrutement réussi, il y a une entreprise qui trouve les compétences dont elle a besoin et une personne qui accède à l'emploi. C’est en rapprochant les besoins des entreprises et les talents des personnes que nous faisons concrètement la différence sur le terrain», affirme Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail.