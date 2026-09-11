La Fromagerie de l’Ermitage, qui produit annuellement 44 000 tonnes de fromages dans les Vosges, modernise son outil de production autour de quatre axes majeurs. L’objectif est de déployer 32 projets concrets pour réduire de 20 % la consommation d'eau de ce fleuron industriel régional de 540 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les investissements cibleront en priorité la diminution de la quantité d'eau par litre de lait transformé et la modernisation du traitement des effluents. Le plan intègre également la création d’une zone de rejet végétalisée et la pose de panneaux photovoltaïques, alliant ainsi décarbonation et préservation des écosystèmes.

Un levier économique et agricole pour le territoire vosgien

Parallèlement à la modernisation du site principal, ce programme implique directement l'économie locale. Le volet agricole du contrat prévoit de sensibiliser les éleveurs adhérents de la coopérative à une gestion rigoureuse des ressources en eau. Ce plan de transition écologique soutient durablement l’emploi régional en mobilisant de nombreux fournisseurs et prestataires locaux pour la réalisation des travaux.

En associant performance industrielle et durabilité, la coopérative démontre que la transition environnementale peut devenir un moteur de compétitivité pour l'agroalimentaire régional. Reste à savoir si ce modèle exemplaire inspirera d'autres grands acteurs industriels du bassin Rhin-Meuse.







