Trois ans après l’adoption d'un Cadre mondial sur les produits chimiques, une conférence débute lundi à Genève pour évaluer les progrès accomplis et accélérer les efforts visant à prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement.

Adopté par consensus à Bonn par 110 Etats en septembre 2023, le Cadre mondial sur les produits chimiques (GFC) vise à parvenir à une gestion sûre et durable des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, de la production à l'élimination.

Ce dispositif international volontaire comporte cinq objectifs stratégiques et 28 cibles à échéances précises, dont l'avancée doit être évaluée cette semaine par plus de 1.000 participants - représentant de gouvernements, de l’industrie, des institutions financières, des organisations internationales, de la communauté scientifique et de la société civile.

L’enjeu de cette conférence sous l'égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) "est de faire passer les engagements internationaux à des mesures concrètes et mesurables" et de trouver les moyens de mobiliser davantage de financements", a annoncé l'organisation dans un communiqué.

"Les produits chimiques font partie de notre quotidien. On les retrouve dans les aliments que nous cultivons, les vêtements que nous portons et les produits que nous utilisons. Leur mode de production, leur utilisation et leur élimination ont une incidence sur notre santé, nos milieux de travail et l’environnement", a souligné la semaine dernière devant la presse à Genève Kay Williams, la cheffe du secrétariat du Cadre mondial sur les produits chimiques.

"C’est pourquoi le Cadre mondial sur les produits chimiques revêt une telle importance. Il concrétise un engagement commun visant à rendre la gestion des produits chimiques et des déchets plus sûre et plus durable à l’échelle mondiale", a-t-elle insisté.

Parmi les objectifs de cette feuille de route figurent la prévention du commerce illégal et du trafic de produits chimiques et des déchets, la mise en oeuvre de cadres légaux nationaux et la sortie d'ici 2035 des pesticides hautement dangereux dans l'agriculture.

Elle prône également une transition vers des alternatives chimiques plus sûres et durables, une gestion responsable des produits chimiques dans plusieurs secteurs (industrie, agriculture, santé...) et l'amélioration de la transparence et de l'accès aux données concernant ces produits et leurs risques associés.

Au-delà du point d'étape trois ans après Bonn, figurent parmi les objectifs de cette conférence l'adoption de programmes concrets de mise en œuvre et d'indicateurs pour mesurer les progrès accomplis d'ici les échéances des objectifs fixées à 2030 et 2035, selon Mme Williams.

La conférence doit aussi se pencher sur les enjeux concernant des substances ou groupes de substances chimiques susceptibles de devenir préoccupants, alors que la production mondiale de ces produits devrait doubler d’ici à 2030, selon le PNUE.