Précieuse niche. Le 16 juin, FranceAgriMer, structure d'études sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, organisait un webinaire consacré à la présentation d'une étude sur «la cueillette des PPAM, Plantes à parfum, aromatiques et médicinales», en France métropolitaine, réalisée par le bureau d'études Stratys. Objet de l'étude, ces plantes sauvages – non cultivées- aux noms qui font rêver : gentiane, reine des près, ail des ours... L’enquête porte sur une soixantaine de ces plantes – il en existe plusieurs centaines- . Elle ne prétend pas présenter un état des lieux quantitatif précis de l'activité de cueillette, mais elle décrypte le fonctionnement de cette filière très spéciale. Laquelle est «très hétérogène», commente Christian Long, consultant en prospective chez Stratys.

A une extrémité, des marques ou entreprises de dimension parfois mondiale, à l'image de Clarins (cosmétiques) ou des fabricants de tisanes qui intègrent des plantes sauvages dans leurs produits. A l'autre extrémité, les «cueilleurs». Il s'agit le plus souvent d' indépendants qui, éventuellement, se fédèrent au sein de structures ne comptant que quelques membres. Ils vont chercher les plantes dans des parcs naturels, espaces naturels d'une commune, champs en agriculture raisonnée ou bio... Entre les deux extrémités, figurent les «collecteurs». «Ces entreprises achètent des plantes aux cueilleurs. Elles jouent le rôle de hub logistique et commercial (…) Elles se sont imposées comme le trait d'union entre cueilleurs et industriels, en réalisant des investissements importants», explique Christian Long. Équipés d'outils de coupe, séchage, congélation, machines de broyage ou extracteurs d'essences, les collecteurs assurent une transformation plus ou moins poussée des plantes. Les industriels «achètent des matières premières prêtes à l'emploi, avec le moins de réglage possible dans la chaîne de production», complète Christian long.

80 % d'importations

Historiquement, explique-t-il, la filière s'est fortement transformée au cours du XXe siècle, avec le renforcement du rôle des «collecteurs». «Avant la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait d'une économie plutôt locale et familiale. Les cueilleurs amenaient directement les plantes aux industriels.(...) A présent, c'est une économie très organisée, commerciale et internationale (…), un cueilleur va trouver 300 ou 500 kg de plantes sauvages. Ce petit flux va se retrouver dans un flux mondial», résume Christian Long.

En France, l'activité de cette filière des plantes sauvages reste très limitée. Il s'agit d'une niche, d'une «sous-filière de la filière PPAM» explique Christian Long. «Plusieurs entreprises qui achètent des plantes sauvages nous ont expliqué que cela constitue environ 1% de leur approvisionnement», poursuit l'analyste. Pour autant, «les marques tiennent à cette filière», remarque-t-il. En termes d'image, «elles ne communiquent que peu sur le fait qu'elles mettent des plantes sauvages dans leur produit. (…) En revanche, l'argument de l'origine France commence à monter», explique Christian Long.

Pourtant, selon l'étude, 20% seulement des plantes sauvages transformées en France (et qui poussent sous nos latitudes) proviennent de l'Hexagone. Les 80% restants sont importés des pays de l'Est et méditerranéens. Pour Christian Long, si le coût des plantes sauvages est effectivement plus élevé en France, selon les industriels, cette situation «s'explique principalement par le fait que les fournisseurs étrangers, en Roumanie ou en Bulgarie, sont capables de fournir des volumes de plusieurs tonnes, alors que les vendeurs français n'offrent pas la même garantie de quantité». D'après l'étude, il existerait donc une marge pour agrandir la filière en France, d'autant que, de manière générale, «nous ne sommes pas dans un enjeu de menace sur la ressource», estime Christian Long.



