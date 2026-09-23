La rentrée de l'AFASEC - l'école qui forme les futurs professionnels des courses hippiques - marque un dynamisme pour toute la filière. Pour la rentrée 2026-2027, les cinq Académies AFASEC (dont une à Gouvieux) accueillent 636 apprenants, avec une tendance qui poursuit sa progression par rapport aux années précédentes. Une tendance à la hausse «mettant en lumière une évolution encourageante» pour l'AFASEC car durant quelques années, des tensions sur les recrutements ont été remarqués, selon l’Observatoire Social 2026. Ainsi, cette nouvelle rentrée montre que «le vivier de jeunes entrant dans la filière se reconstitue».

Concrètement, les effectifs de jeunes intégrés progressent de 16% dans le Trot et de plus de 21% dans le Galop, «témoignant d’une attractivité renouvelée des métiers des courses hippiques auprès des moins de 21 ans», remarque l'AFASEC. L’Observatoire Social 2026 fait également apparaître une stabilisation de la féminisation de la filière après plusieurs décennies de progression.

Construction de la carrière

Cette dynamique positive est quelque peu contrastée par le décrochage observé chez les jeunes adultes, notamment entre 21 et 25 ans. De ce constat, l'AFASEC entend aider la filière avec l'enjeu de «donner envie de construire durablement leur carrière dans les courses hippiques». Et avec 94,35% de réussite aux examens et 88% de sorties positives dont 65% d’insertion professionnelle dans les écuries de courses, l'école confirme la solidité des parcours proposés, et tend à rapprocher la formation des conditions réelles d’exercice des métiers, notamment avec des "Masterclass jockey". Dans ce sens également, l’AFASEC a notamment relancé les TPCE afin de valoriser les parcours des salariés des courses hippiques et de créer du lien entre employeurs et professionnels de la filière pour répondre aux problématiques de recrutement.

L'école travaille également à l’élargissement des métiers auxquels elle prépare ses apprenants avec de nouvelles formations, parmi lesquelles le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Hippique et le Certificat de Spécialisation Éducation et Travail avec le Jeune Équidé. Le développement de la formation digitale figurera également parmi les priorités identifiées pour 2027.

Rapprocher candidats et recruteurs

Toujours pour aider la filière hippique à se développer et se fortifier, l'AFASEC a lancé un chantier majeur : la création de la nouvelle plateforme AFASEC Recrutement, pensée comme un outil digital destiné à faciliter la rencontre entre les candidats et les employeurs des différents univers de la filière : Galop, Trot, élevage et haras.

Pour réussir ces objectifs, le 5 octobre 2026, d’Anne Rey-Ferrer en sera la nouvelle Direction générale.



