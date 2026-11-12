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Gouvieux : l'AFASEC fait découvrir ses formations des courses hippiques en vogue cette année

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AFASEC Académie de Gouvieux ouvre ses portes le 20 novembre dans le but de faire découvrir ses formations des métiers des courses hippiques, alors que le secteur attire de plus en plus de jeunes. 

Virginie Kubatko | La Gazette France

Par Virginie Kubatko

La Gazette Oise

Publié aujourd'hui à 10h48
© Éloïse Le Névanic

© Éloïse Le Névanic

Implantée à proximité de Chantilly, la ville du cheval par excellence où s'entraîne 2000 chevaux de courses, l'Académie AFASEC de Gouvieux forme les futurs professionnels du galop. Le 20 novembre, l'Académie ouvre ses portes pour accueillir les famille afin de présenter ses formations, accessibles dès 14 ans et une visite du campus est prévue. «Les formations atypiques permettent aux jeunes de combiner le cheval et leurs études, précise l'AFASEC. L'Académie propose aussi des formations inédites et propre à cette filière dynamique en mettant à disposition aux jeunes des outils pédagogiques innovants».

À Gouvieux, 150 élèves intègrent chaque année les différentes formations, avec un résultat de 100% de réussite au CAPA et 90% de réussite au Baccalauréat. La suite pour ses jeunes se situe dans le monde professionnel : 71% d'entre eux sont en insertion professionnelles à l'issue de leur formation, «illustrant la capacité de l'Académie à répondre aux besoins d'une filière dynamique et non délocalisable», note l'AFASEC.

Virginie Kubatko | La Gazette France

Virginie Kubatko

Journaliste , La Gazette Oise

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