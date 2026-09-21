La Communauté Urbaine d'Arras poursuit le déploiement de sa stratégie énergétique territoriale à travers trois chantiers majeurs. À Wailly, Wancourt et Athies, de nouvelles infrastructures solaires permettent désormais d'alimenter les bâtiments publics et l'économie locale. Ce virage stratégique s'inscrit directement dans le Plan Climat Air Énergie Territorial de l'agglomération, qui compte déjà près de 900 sites producteurs d'électricité.

Des parcs solaires au service des circuits courts

À Wailly, le parc « Alouette Solaire » illustre la valorisation du foncier et la commercialisation de proximité. Développée par la société privée Tandem EnR sur une ancienne décharge de 5 000 m², cette centrale au sol de 480 panneaux représente un investissement de 290 000 euros. Depuis sa mise en service, elle produit annuellement 320 MWh (320 000 kWh), soit l'équivalent de la consommation de 70 foyers. Grâce à une convention avec Enedis, cette électricité renouvelable est partagée en circuit court pour alimenter des infrastructures locales, notamment la station d'épuration, une boulangerie et des bâtiments municipaux.

Autonomie énergétique et réhabilitation des bâtiments

À Wancourt et à Athies, la priorité a été donnée à l'autonomie des équipements communautaires. L’installation de modules photovoltaïques sur la salle des fêtes de Wancourt ainsi qu'un nouveau mini-réseau de chaleur permettent de générer 40 % d'économies. À Athies, un investissement de 57 000 euros, soutenu par la CUA et le Département du Pas-de-Calais, a permis de poser 78 panneaux sur l'espace culturel et la salle des fêtes pour une puissance de 36 kW. Chaque projet s'accompagne systématiquement d'une réhabilitation thermique globale afin de réduire l'empreinte de ces structures.



















