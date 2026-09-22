L’OPAH-RU, lancée en 2020 dans le centre-ville d’Autun, s’achève le 24 septembre après six années d’accompagnement. Sur cette période, 2,3 millions d’euros d’aides ont été mobilisés pour générer 8,3 millions d’euros de travaux. Au total, 242 dossiers ont été déposés, engagés ou soldés, concernant 57 logements individuels et 185 logements en immeubles collectifs. 81% des travaux ont été réalisés par des entreprises implantées sur le territoire de la CCGAM.



À partir du 25 septembre, le Pacte Territorial France Rénov’ couvrira l’ensemble des communes du Grand Autunois Morvan. Il s’adresse aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés. L’accompagnement porte notamment sur la rénovation énergétique, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et l’amélioration générale de l’habitat.

Un accompagnement gratuit

Les habitants peuvent bénéficier d’un conseil gratuit, neutre et indépendant pour définir leur projet, vérifier son éligibilité et identifier les aides disponibles. Le parcours prévoit notamment l’analyse des devis d’artisans RGE, la constitution des demandes de financement et le suivi jusqu’au paiement des aides.



Le CAUE 71, Urbanis, l’ADIL et l’association AILES interviennent selon les besoins des propriétaires. Un numéro unique est mis à disposition : 03 85 69 05 28. Des permanences sur rendez-vous sont également proposées à Autun.