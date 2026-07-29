Ce dispositif de financement de long terme est accessible aux entreprises de l'ensemble du territoire régional, notamment en Moselle. Déployé avec le soutien du Fonds européen d'investissement et de partenaires bancaires, il a permis de mobiliser 163 millions d'euros au profit de plus de 530 entreprises en moins de quatre ans.

Le 10 juillet dernier, Claude Sturni, vice-président de la Région Grand Est, s'est rendu dans trois entreprises lorraines afin de mettre en lumière les projets soutenus par ce dispositif. Parmi elles figure PIOPA Opéra, un restaurant italien installé place Stanislas à Nancy. Les travaux de rénovation de l'établissement ont été financés grâce à un accompagnement de la Banque Populaire dans le cadre du Prêt Participatif Grand Est.

À travers ces visites, la Région Grand Est a souhaité illustrer le rôle du PPGE dans l'accompagnement des projets de développement des entreprises régionales. Elle indique également vouloir poursuivre le renforcement de ce dispositif, présenté comme l'une des mesures de son Pacte pour l'Industrie, afin de soutenir la compétitivité des secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services.