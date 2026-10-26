Porté dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), ce double projet immobilier vise à diversifier l'offre d'habitat local. Les maires Mathieu Klein et Christophe Choserot ont ainsi célébré une transformation urbaine majeure qui réinjecte de la mixité résidentielle et de l'innovation écologique au cœur du territoire.

Un investissement architectural et écologique salué par la région

L'Office Public de l'Habitat (OMh) a dévoilé deux chantiers qui représentent plus de 40 % de son programme de requalification autorisé par l'ANRU. À Maxéville, rue de l’Abbé-Haltebourg, 32 logements individuels groupés conçus par HAHA Architectures ont vu le jour. Cette réalisation a reçu la Mention Spéciale 2026 du Prix Régional de la Construction Bois Grand Est. À Nancy, sur la place Jules-Verne, l'agence Mijolla Monjardet Architecture a livré 70 logements individuels et intermédiaires, implantés sur le site d'anciens immeubles démolis.

Une mixité d'habitat pensée pour et avec les résidents

L'introduction de typologies pavillonnaires allant du T2 au T5 permet de répondre précisément aux besoins des familles de la métropole. Parallèlement aux coupures de rubans, une déambulation territoriale a réuni l'équipe de direction de l'OMh, menée par Jérôme Dal Borgo, et les riverains du Plateau de Haye. Les échanges directs menés des rues résidentielles jusqu’au centre commercial rappellent que le renouvellement urbain associe la reconstruction technique à l'écoute humaine des usagers.