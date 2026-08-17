Animé par la consultante RH Adeline Laurent et l'avocate Nathalie Bailly du Cabinet ACD, cet événement gratuit s'adresse aux dirigeants et managers désireux d'anticiper les tensions professionnelles et de consolider le dialogue social au sein de leurs équipes.

Anticiper les tensions pour protéger l'activité

La gestion des ressources humaines constitue un levier de performance stratégique pour le tissu économique régional. Prévu à la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, cet atelier permettra aux participants d'identifier l'origine des crises en entreprise, souvent enracinées dans des signaux faibles négligés tels qu’une communication dégradée ou un flou juridique.

Les intervenantes rappelleront qu'une relation professionnelle sécurisée ne signifie pas l'absence de désaccords, mais la faculté de les désamorcer en amont. En détectant rapidement la perte de confiance ou les attentes mal exprimées, les entrepreneurs investissent durablement dans la pérennité de leur structure.

Des outils concrets entre management et droit du travail

Pour accompagner les professionnels de Meurthe-et-Moselle, la session croisera des expertises méthodologiques et juridiques. Adeline Laurent et Maître Nathalie Bailly partageront des clés pratiques pour instaurer un climat de confiance et faire face sereinement aux périodes de mutation. Cette approche combinée vise à démontrer que la prévention des risques relationnels représente un investissement bien plus rentable que la gestion de conflits déclarés.

Cultiver la stabilité sociale en amont demeure un socle indispensable pour stimuler la croissance des entreprises locales. Face aux défis managériaux actuels, anticiper les désaccords offrira aux employeurs nancéiens un réel atout pour fédérer leurs collaborateurs et sécuriser leur développement.