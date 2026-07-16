Les 4 et 5 septembre prochains, la salle des fêtes de Gentilly accueillera la Foire à l’équipement de 9h à 13h. Portée par la Métropole du Grand Nancy, la structure Le Seize et la municipalité, cette manifestation donne rendez-vous aux étudiants pour s'installer à bas coût. L'initiative repose entièrement sur un modèle d'économie circulaire à destination des jeunes arrivants sur le territoire.

préparer la rentrée à un prix plus abordable

Pour cette édition, l’événement cible directement le budget des étudiants s'installant dans la région. La foire proposera une large gamme de produits d'occasion à petits prix, incluant du mobilier, de la vaisselle, du petit électroménager, du matériel numérique et des vélos. Cette offre commerciale permet aux ménages étudiants de meubler leur logement tout en limitant leurs dépenses de rentrée. Pour le territoire, cela représente un enjeu économique majeur afin de soutenir le pouvoir d'achat face à la précarité étudiante.

Une vitrine pour les acteurs locaux de la seconde main

L’événement structure également l'écosystème de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) à l'échelle régionale. La foire rassemble de nombreuses structures locales, des associations, des recycleries et des ateliers de réparation. Ces professionnels du réemploi profitent de cette vitrine pour valoriser la seconde vie des objets et stimuler l'activité économique circulaire locale.

Avec un accès en entrée libre, cette opération commerciale de rentrée s'affirme comme un rendez-vous économique incontournable pour l'attractivité du campus nancéien.