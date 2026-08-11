Grand Verdun : L’Ambul’Encre apporte la culture aux villages

À l’heure où l’accès aux services de proximité constitue un enjeu majeur pour les territoires ruraux, le Grand Verdun choisit de faire circuler la culture. L’Ambul’Encre, le bibliobus de la Médiathèque du Grand Verdun, se déplace dans les villages et les quartiers afin de rapprocher les collections des habitants. Livres, magazines, musique et autres ressources culturelles sont ainsi proposés directement au public, sans que celui-ci ait à se rendre dans une médiathèque fixe. Pour l’intercommunalité, ce dispositif permet de maintenir une offre culturelle au plus près des habitants et de renforcer les liens entre les différents secteurs du territoire.

Les services mobiles gagnent du terrain

L’expérience du Grand Verdun illustre un modèle plus large de service itinérant, utilisé par les territoires pour maintenir une offre accessible malgré une population dispersée. Bibliothèques mobiles, commerces ambulants ou services publics itinérants permettent de rapprocher les équipements des habitants tout en adaptant leur fonctionnement aux réalités locales. Pour les collectivités, cette organisation constitue un levier d’aménagement du territoire : elle permet de préserver l’accès aux services et de soutenir indirectement l’attractivité résidentielle des communes desservies.