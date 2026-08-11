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Grand Verdun : L’Ambul’Encre apporte la culture aux villages

Dans le Grand Verdun, L’Ambul’Encre sillonne les villages et les quartiers pour proposer des livres, des magazines et de la musique aux habitants. Un service itinérant qui participe au maintien des services de proximité et à l’attractivité des territoires ruraux.

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Le bibliobus rapproche les livres des habitants. © D.R.

Le bibliobus rapproche les livres des habitants. © D.R.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 août 2026 - Mis à jour le 11 août 2026

À l’heure où l’accès aux services de proximité constitue un enjeu majeur pour les territoires ruraux, le Grand Verdun choisit de faire circuler la culture. L’Ambul’Encre, le bibliobus de la Médiathèque du Grand Verdun, se déplace dans les villages et les quartiers afin de rapprocher les collections des habitants. Livres, magazines, musique et autres ressources culturelles sont ainsi proposés directement au public, sans que celui-ci ait à se rendre dans une médiathèque fixe. Pour l’intercommunalité, ce dispositif permet de maintenir une offre culturelle au plus près des habitants et de renforcer les liens entre les différents secteurs du territoire.

Les services mobiles gagnent du terrain

L’expérience du Grand Verdun illustre un modèle plus large de service itinérant, utilisé par les territoires pour maintenir une offre accessible malgré une population dispersée. Bibliothèques mobiles, commerces ambulants ou services publics itinérants permettent de rapprocher les équipements des habitants tout en adaptant leur fonctionnement aux réalités locales. Pour les collectivités, cette organisation constitue un levier d’aménagement du territoire : elle permet de préserver l’accès aux services et de soutenir indirectement l’attractivité résidentielle des communes desservies.