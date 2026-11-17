La colère sociale ne retombe pas. Ce mardi 17 novembre, une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations est organisée à l'appel d'une large intersyndicale de la fonction publique (CGT, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FAFP). Au cœur des revendications, une augmentation immédiate des rémunérations et le dégel du point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires. Les syndicats dénoncent plusieurs années de stagnation salariale, alors que l'inflation continue de peser sur les budgets des ménages. Selon la CFDT Fonction publique, les agents publics ont perdu plus de 16% de pouvoir d'achat depuis 2017.

Les discussions organisées à Matignon le 13 novembre n'ont pas permis de lever les désaccords. Les propositions gouvernementales sont jugées insuffisantes par les organisations syndicales. La mobilisation dépasse désormais le seul périmètre des administrations. Des cheminots, des enseignants, des personnels hospitaliers et médico-sociaux, ainsi que des salariés des postes et télécommunications sont également appelés à cesser le travail. Des organisations étudiantes et lycéennes annoncent leur participation.

180 manifestations

Plus de 180 manifestations sont recensées par la CGT à travers le pays. Dans les Hauts-de-France, plusieurs rassemblements sont prévus, notamment à Dunkerque, Calais, Abbeville, Amiens et Lille.

Au-delà de la journée de contestation, l'enjeu est économique. La question salariale cristallise une contradiction selon laquelle les salariés réclament des augmentations pour compenser l'érosion de leur pouvoir d'achat, tandis que les employeurs publics évoluent dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Pour les services publics, la question des rémunérations renvoie aussi à celle de l'attractivité des métiers et de la capacité à recruter et fidéliser les agents.

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