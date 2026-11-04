Le trafic ferroviaire sera "perturbé" à "fortement perturbé" jeudi sur les lignes régionales, ainsi que sur certaines lignes de RER et de trains en Ile-de-France, en raison d'un mouvement social interprofessionnel, mais il sera plus préservé sur les grands axes, avec 1 TGV sur 10 supprimé, a indiqué la SNCF mercredi soir.

En Ile-de-France, le trafic sera affecté sur les RER B, C, D, E, ainsi que sur les lignes de train J, L, H, N, R et U, mais il sera normal sur les trams, bus et câbles, ainsi que sur le RER A et les lignes K, P et V, ont indiqué SNCF Voyageurs Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Les voyageurs du quotidien seront affectés dans leurs déplacements sur l'ensemble des réseaux régionaux.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie, sur certains axes de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France, la circulation des trains régionaux TER sera "fortement perturbée" jeudi, et le restera vendredi matin notamment dans les Hauts de France, a indiqué la SNCF sur ses sites régionaux.

Ailleurs, le trafic sera au minimum "perturbé", et ce jusqu'à vendredi matin, comme en Bourgogne Franche-Comté.

La SNCF invite les usagers à vérifier la circulation des trains et des correspondances avant de se déplacer.

Idem pour l'Ile-de-France où l'ensemble des prévisions de circulation, détaillées ligne par ligne sont disponibles sur les sites et applications de mobilité, souligne Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Les quatre syndicats représentatifs de l'entreprise ferroviaire nationale, CGT, Unsa ferroviaire, Sud Rail et CFDT ont lancé un appel unitaire à une grève de 24 heures le 5 novembre, rejoignant le mot d'ordre national des grandes confédérations pour la défense des salaires et de l'emploi.

Même s'ils ont obtenu mardi une prime et des hausses d'indemnités auprès de la direction de la SNCF, leurs revendications portent sur un rattrapage de l'inflation pour l'ensemble des salaires à la SNCF en 2026.

Plus largement, les syndicats de cheminots dénoncent un "budget régressif" qui "va aggraver la pauvreté, amputer la Sécurité sociale, geler les salaires des fonctionnaires et assécher les moyens pour la transition écologique".