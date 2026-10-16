Les vacances de la Toussaint prennent des airs de fête ensorcelée au parc animalier de Sainte-Croix. Pour cette nouvelle édition autour d’Halloween, baptisée «Le retour de la Sorcière des Vents», le site mosellan mise sur une programmation immersive, avec plus de 10 000 citrouilles et des animations quotidiennes.

Après une première apparition l’an dernier, Tissandra, la Sorcière des Vents, revient avec une nouvelle malédiction. Pour lever le sortilège, les visiteurs devront parcourir quatre univers thématiques et participer à un jeu de piste grandeur nature.

Quatre univers entre frissons et découvertes

Au Cirque de l’Étrange, les familles pourront assister au Freak Show, un spectacle de cirque sous chapiteau, s’aventurer dans un labyrinthe de maïs et participer à des concours de déguisements. La Ferme aux Citrouilles donnera vie à ses épouvantails à travers des spectacles et des déambulations, tandis que la sculpture de betteraves rappellera une tradition d’Halloween plus mosellane.

Dans l’Antre de la Peur, insectes et araignées seront mis à l’honneur à travers une scénographie immersive, des installations pédagogiques et des dégustations insolites. Le Village des Sorcières invitera enfin les visiteurs à découvrir les propriétés méconnues des plantes avant de résoudre une énigme finale.

Tout au long de la journée, plusieurs spectacles compléteront le programme : le retour de Highway to Hell, Nouvelle Ère au Château, Bêtes et Sorcières et Screaming Pumpkin’s, ainsi que la nouveauté 2026, Berruka. Les déambulations dans les allées du parc feront également leur retour.

Deux soirées prolongées les 30 et 31 octobre

Pour la première fois, Sainte-Croix prolongera ses festivités jusqu’à 19 h les 30 et 31 octobre pour découvrir les allées illuminées et les décors ensorcelés à la tombée de la nuit.

Halloween sera aussi l’occasion de retrouver les animaux du parc lors d’animations spécifiques autour de leurs repas. Certains pensionnaires recevront même des citrouilles garnies.