Le lundi 9 novembre, Florence Thibaudeau-Rainot, vice-présidente du Département de la Seine-Maritime et chargée des solidarités humaines, et Marine Neuville, directrice du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP), ont signé une quatrième convention de partenariat. Ce nouvel accord prévoit des moyens financiers de 1 142 420 euros pour développer les dispositifs d'accompagnement jusqu'en 2029.

Sur cette enveloppe, le FIPHFP apportera 587 350 euros, soit une hausse de 7,1% par rapport à la précédente convention. Le Département contribuera à hauteur de 555 070 euros. Six axes guideront ce partenariat : le recrutement, le reclassement et la reconversion, le maintien dans l'emploi, la formation des agents et des tuteurs, la communication autour du handicap et l'accessibilité numérique.

Un taux d'emploi supérieur à la moyenne nationale

Depuis quatorze ans, le Département mène une politique en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Au 31 décembre 2025, leur taux d'emploi atteignait 10,98% au sein de la collectivité, contre 7,67% pour l'ensemble de la fonction publique territoriale en France.

L'engagement de la collectivité concerne également l'accessibilité au quotidien. Elle compte 94 espaces labellisés «Tourisme et Handicap», ce qui la place au premier rang des départements normands et au sixième rang national. Elle attribue aussi régulièrement des marchés publics à des établissements adaptés, notamment pour l'entretien des espaces verts et les travaux de peinture. Plus de 360 000 euros leur ont été versés au cours des quatre dernières années.

De nouvelles actions prévues jusqu'en 2029

Le Département souhaite également faciliter l'accès des jeunes en situation de handicap à la vie professionnelle. Depuis 2012, il a recruté 28 apprentis bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Pour les quatre prochaines années, il prévoit d'en accueillir 16 supplémentaires, à raison de quatre par an.

Plusieurs rendez-vous de sensibilisation sont par ailleurs programmés en novembre. Du 16 au 20 novembre 2026, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), 18 prestataires proposeront des ateliers et des stands à l'Hôtel du Département, à Rouen. Le programme prévoit notamment la participation d'associations et de structures spécialisées, ainsi que celle d'une chorale inclusive.

Le 19 novembre, une quarantaine de duos seront également formés dans le cadre du DuoDay. Des agents et des élus du Département accueilleront des personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir leurs missions et leur environnement professionnel.