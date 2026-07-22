HAROPA PORT accélère l’aménagement du futur Port Seine-Métropole Ouest

Le chantier comprend notamment la construction d’un mur de soutènement ainsi que des travaux de terrassement, réalisés par les entreprises Leduc, Terelian et Chantiers Modernes Construction. Au cœur de cette opération, HAROPA PORT veille également à limiter les nuisances liées au chantier et à préserver l’environnement du site. L’établissement portuaire travaille notamment avec Bruitparif pour assurer un suivi précis des niveaux sonores grâce à l’installation de dispositifs de mesure à proximité des travaux. Ce dispositif doit permettre de surveiller l’impact acoustique du chantier et d’adapter rapidement les interventions si nécessaire. À travers ce projet, HAROPA PORT poursuit le développement d’une nouvelle infrastructure portuaire et logistique, tout en intégrant les enjeux environnementaux et l’acceptabilité du chantier dans les territoires concernés.

Le port renforce l’attractivité logistique territoriale

À l’échelle économique, la poursuite des travaux du Port Seine-Métropole Ouest confirme l’avancement d’un projet d’infrastructure appelé à renforcer les capacités portuaires et logistiques du territoire. La construction des futurs ouvrages mobilise plusieurs entreprises du génie civil et génère des marchés pour la filière du BTP, tandis que le suivi acoustique assuré avec Bruitparif illustre la volonté de concilier développement économique et acceptabilité locale. À terme, l’aménagement du site doit contribuer à renforcer l’attractivité logistique du territoire et à soutenir les activités liées au transport et à la chaîne industrielle.



