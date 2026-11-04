À l'issue de quatre jours de compétition, 13 candidats ont obtenu cette distinction, sous la présidence du chef Alain Ducasse. Parmi les lauréats figurent notamment Marie Gricourt et Margaux Moisière, respectivement troisième et quatrième femmes à décrocher ce titre dans cette catégorie. Cet événement met en lumière l'excellence des métiers de la gastronomie et le savoir-faire des professionnels des Hauts-de-France. Pour l'Aisne, cette distinction contribue également au rayonnement régional des métiers de bouche, de la restauration et de la formation hôtelière. L'accueil de cette finale dans un établissement de la région permet par ailleurs de valoriser les formations professionnelles et de sensibiliser les jeunes aux perspectives offertes par les métiers de la cuisine.

Au-delà de la distinction individuelle, ce concours rappelle le rôle économique des métiers de la gastronomie dans les Hauts-de-France. La reconnaissance de ces savoir-faire contribue à valoriser les établissements de restauration, les producteurs locaux et les filières de formation, tout en renforçant la visibilité régionale auprès des professionnels et des futurs apprentis.