Au 1er janvier 2024, la nouvelle édition du baromètre ISM-MAAF enregistre 1 521 000 entreprises artisanales actives. «Fait remarquable: l’ancrage artisanal progresse partout, autant dans les départements qui ont perdu des habitants que ceux qui en ont gagné, relève l'étude. En parallèle, la part des communes desservies par les services essentiels de l’artisanat (maçonnerie, plomberie, réparation automobile, coiffure, etc.) progresse».

Et c'est le cas dans les Hauts-de-France. Le territoire concentre 95 000 entreprises artisanales, en hausse de 25% depuis 2019, alors même que la population de la région a baissé (- 2%). La dynamique est particulièrement soutenue dans les grandes villes (+27%) et les villes moyennes (+26%). Les communes rurales (+24 %). Les petites villes (+23%) affichent également une belle progression.

Par ailleurs, les entreprises artisanales représentent 29% du total des entreprises actives dans la région, un taux légèrement au-dessus de la moyenne nationale. «Ce nouveau baromètre ISM-MAAF apporte un éclairage inédit sur le rayonnement territorial de l’artisanat. Partout, des communes rurales aux grandes métropoles, les artisans sont plus nombreux et confortent leur rôle de service de proximité essentiel à la population. Ces résultats ne doivent toutefois pas faire oublier la fragilité de certains métiers, à l’image de la boucherie-charcuterie dont le nombre d’entreprises actives diminue. Soutenir ces savoir-faire du quotidien, c’est préserver le lien social et l’attractivité de nos communes», précise Anne-Sophie Prissé, directrice marketing et communication MAAF.

BTP, le secteur phare



Du côté des secteurs d'activité, les entreprises artisanales se concentrent à 41% dans les services, à 37% dans le BTP, puis à 15% dans la fabrication et 7% dans l'alimentation. Les métiers du secteur du BTP se détachent tout de même : 55 % des communes comptent désormais au moins un plombier, couvreur ou chauffagiste, contre 51% en 2019. Viennent ensuite les maçons (54 %) et les menuisiers (56 %).

L'étude montre que l’artisanat des services consolide également son ancrage: la réparation automobile passe de 44% à 49% de communes équipées, devant les coiffeurs (46 %), les taxis (23 %) ou les fleuristes (20 %).

Les instituts de beauté et ongleries sont les activités qui se répandent le plus, passant de 27% de communes équipées en 2019 à 42% en 2024 (+15 points). Les métiers de l’alimentation font toutefois exception. Le nombre de communes disposant d’une boulangerie baisse légèrement (29% des communes contre 30 % en 2019) au même titre que la boucherie-charcuterie : 17% des communes sont couvertes contre 28 % en 2019.

Du côté de l'emploi, les salariés de l’artisanat représentent 8% des emplois salariés du secteur marchand en Hauts-de-France. L'étude observe que les plus importantes hausses de l’emploi artisanal se situent dans le Pas-de-Calais (+5 %), l’Oise (+5%) et le Nord (+4,5 %), tandis que la dynamique est plus modérée dans la Somme (+1%). L’Aisne est le seul département de la région à voir une baisse de l’emploi artisanal (-0,5 %)